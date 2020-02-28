Yalova'da bakım için bekleyen gemi fırtına nedeniyle yan yattı
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Yalova'da bakım için bekleyen gemi fırtına nedeniyle yan yattı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, bakım için tersane önlerinde bekletilen yük gemisi, fırtınanın etkisiyle yan yattı.

28.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:16
Yalova'da bakım için bekleyen gemi fırtına nedeniyle yan yattı

'nın ilçesinde, bakım için tersane önlerinde bekletilen yük gemisi, fırtınanın etkisiyle yan yattı.

Alınan bilgiye göre, İtalyan bandıralı "Alfonsito" kuru yük gemisi, bakım yapılacak tersane önünde demirledi. Bölgede gece etkili olan fırtına nedeniyle halatları kopan gemi yan yattı.

Kıyıya sürüklenen geminin herhangi bir çevre kirliliğine yol açmaması için önlem alındı.

İçinde yük bulunmayan geminin bulunduğu yerde parçalanarak hurdaya ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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