Yalova'da av yasağı başladı
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Yalova'da av yasağı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yalova'da av yasağı başladı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, balıkların üreme ve büyüme zamanları olan 15 Nisan–31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaklarının başladığını söyledi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, balıkların üreme ve büyüme zamanları olan 15 Nisan–31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaklarının başladığını söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Suat Parıldar, bu yasağın gırgır, trol, algarna, manyat ağları ile avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsadığını ifade etti. Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen kurallara uymak şartıyla uluslararası sularda avcılık yapılabileceğini kaydeden Parıldar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yine 4/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen kurallara uymak şartıyla uzatma ağları ile avcılık yapmak, dönem boyunca serbest olacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzce 01 Eylül 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 346 adet deniz/gemi denetimi yapılmış, denetimler esnasında Bakanlığımız tarafından getirilen yasak ve sınırlamalara uyulmadığı gerekçesiyle toplam değeri 136.000 TL olan 31 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bu bağlamda doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillerin garanti altına alınması için getirilen yasaklara uyulmasını tüm balıkçılarımızdan önemle rica ediyoruz." - YALOVA

Yalova'da av yasağı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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