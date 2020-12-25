Yalova'da aşı vuruyacak ilave meslek grupları belirlendi
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Yalova'da aşı vuruyacak ilave meslek grupları belirlendi

25.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:52
Yalova'da aşı vuruyacak ilave meslek grupları belirlendi

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3. aşamada aşı vurulacak ilave meslek guruplarını belirledi.

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3. aşamada aşı vurulacak ilave meslek guruplarını belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin "Kovid-19 Aşılama Risk Gurupları" ile ilgili Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığını bildirdi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 pandemik aşılamasında, hastalığın bulaş riski, oluşturduğu ciddi morbidite ve mortalite riski, olumsuz toplumsal etki riski ve enfeksiyonu başkalarına bulaştırma riski göz önüne alınarak önceliklerin belirlendiği ifade edildi.

Aşılanması planlanan meslek gruplarının önceliklendirmeler göre birinci aşamada tüm sağlık çalışanlarının aşılanacağına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2. ve 3. aşamada aşılanması planlanan meslek grupları belirlenirken de hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler esas alınmıştır. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu risk gruplarına ilaveten İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca, market, bakkal, kuruyemiş, kasap, balıkçı, manav, berberler, kuaförler, güzellik salonları, banka çalışanları, PTT çalışanları, pazarcı, hal esnafı ve kargo çalışanlara 3. aşamada Kovid-19 aşısı uygulanması kurulumuzca uygun görülmüştür. Bu sektörlerde çalışanlara ait TC kimlik numaralarının Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yönetimi Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğünün talebi ile ilgili kuruluşlardan alınmasına, alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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