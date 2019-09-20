Yalova'da arıtma tesisinin elektriği kesildi

20.09.2019 14:38

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Adnan Kırtay, bu sabah itibariyle borç nedeniyle elektriklerinin kesildiğini, bunun halk sağlığı açısından sıkıntı yaratacağını söyledi.

Kırtay, Çınarcık yolu üzerindeki YASKİ tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. Bu sabah itibarıyla arıtma tesislerinde elektriğin Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından kesildiğini aktaran Kırtay, kesintinin devam etmesi halinde ciddi sıkıntılar yaşanacağını anlattı.

Göreve geldiği süreçte UEDAŞ yetkileriyle görüşme yaptığını ifade eden Kırtay, bu görüşmelerde borçlarını kısım kısım ödeyeceklerini beyan ettiklerini söyledi.

Kırtay, UEDAŞ'la mutabakata vardıklarını dile getirerek "İlk dilim olan anlaşmamız gereği de 145 bin lira paramızı ödedik. Daha sonra da elektriğimizi yeniden kestiler. Buna karşılık da yeniden yaklaşık 25 gün önce 350 bin lira, 45 bin lira, 40 bin lira olmak üzere yaklaşık 500 bin lira ödedik. Buna rağmen bugün saat 09.00 itibarıyla elektriğimiz kesilmiştir. Yalova, YASKİ zor durumda kalmıştır. Bizleri, Yalova'yı resmen tehdit etmektedirler. Amaçları, düşünceleri farklı." diye konuştu.

Elektrik kesintisiyle birçok sıkıntı meydana geleceğini, terfi merkezlerinde toplanan suların tesise basılamayacağını belirten Kırtay, şöyle konuştu:

"Hatlarda şişmeler meydana gelecek. Hatların şişmesi sonucunda atık sular içinde bulunan teressübat ve benzeri malzemeler ile taşmalar meydana gelecek. Uzun süre elektrik kesintisi yaşanması durumunda tesis havuzlarında bulunan 70 bin metreküp atık suyun karakteristik yapısı bozulacaktır. Bu bozulmanın sonucunda etrafa septik koku yayılacaktır. Bu durum halk ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Yalova'da ağır kokuların ve atık su taşmalarının okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyecektir. Bunun vebalini kim ödeyecektir? 4-5 saat sonra Yalova çok kötü duruma gelecektir. Bunu tüm kamuoyuna Yalova'ya itiraf ediyorum. UEDAŞ burada bizi tehdit etmektedir. UEDAŞ'a yaklaşık 1 milyon 650 bin lira borcumuz bulunmaktadır. Bunun 98 bin 500 lirası gecikme faizidir. Geçtiğimiz 25 gün içinde toplam 500 bin lira civarında bir bedel ödedik. Buna rağmen yine elektriğimizi kestiler."

Kaynak: AA