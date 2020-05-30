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Yalova'da alternatif meyve üretimi yapılacak

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın seçim döneminde verdiği Tarım Destek Projesi hayata geçiriliyor.

Yalova'da alternatif meyve üretimi yapılacak
30.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:52

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın seçim döneminde verdiği Tarım Destek Projesi hayata geçiriliyor. 30-40 dönümlük araziye 5 çeşit alternatif meyve fidesi dikilecek.

Altınova'da yetiştirilen kivi, hurma, çilek gibi ürünlere alternatif olarak çiftçilere yüksek gelir getirecek başka meyve türlerinin çalışması yapılacak. Altınovalı çiftçilere bu konuda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılacak. Sonbaharda dikimi gerçekleştirilecek olan bahçeden elde edilen gelir de öğrencilere burs olarak ve gençlerin spor eğitimleri için kullanılacak.

Proje ile ilgili maliyet, gelir ve gider hesaplamalarının yapıldığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "İlçemizde yetiştirilen kivi, hurma, çilek gibi gelir getirici meyvelerin yanında gelir getirici yeni alternatif meyveleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Projemiz sonbaharda start alacak. Buradan elde edilecek gelirin tamamını gençlerimize kullanacağız. Gelirle, öğrencilerimize burs vereceğiz ve spor eğitimlerinde kullanacağız" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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