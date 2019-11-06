Yalova'da "afyon sakızı" operasyonu

Yalova'da "afyon sakızı" operasyonu

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ro-Ro limanında, bir tırın gizli bölmesinde 91 kilogram "afyon sakızı" ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

06.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:26
Yalova'da

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ro-Ro limanında, bir tırın gizli bölmesinde 91 kilogram "afyon sakızı" ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tavşanlı beldesinde bulunan Ro-Ro limanına dün gelen bir tır, gümrük muhafaza ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Ekiplerin şüphelenmesi üzerine x-ray cihazından geçirilen tırda, savcılıktan alınan izinle arama yapıldı.

Tırdaki gizli bölmelerde 91 kilogram afyon sakızı bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et