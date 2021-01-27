Yalova'da açık unutulan kamyonun damperi, üst geçide çarptı
27.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:36
YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonun açılan damperi üst geçide çarptı.
YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonun açılan damperi üst geçide çarptı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi, Yalova- İzmit Karayolu'nda meydana geldi. Ercan Arslan yönetimindeki 77 ABD 029 plakalı kamyonun, seyir halindeyken açılan damperi, üst geçide çarptı. Arslan, damperin düğmesinin açık kalması sonucu açıldığını söyledi. Damper indirildikten sonra kamyon yoluna devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR