Yalova'da 91 kilogram afyon sakızı yakalandı

05.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:33

Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Ro-Ro limanında gümrükler muhafaza ekipleri tarafından bir tırın içerisine gizlenmiş şekilde 91 kilogram ağırlığında afyon sakızı ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Ro-Ro limanında bir tır kontrolden geçirildi. Gümrükler muhafaza ekiplerinin şüphelenmesi üzerine x-ray cihazından geçirilerek taranan tırda gizli bölmelere saklanmış 91 kilogram ağırlığında afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınırken afyon sakızına da el kondu. Yakalanan bu uyuşturucunun son yıllarda Yalova'da ele geçirilen en büyük oran olduğu öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA