Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı Yalova'da "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı.

Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı

YALOVA - Yalova'da "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı.

Çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor. Müsilaj temizliğinin 9'uncu gününde ekipler Taşköprü beldesinin Topçular mevkiinde çalıştı. Ekipler, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayılan müsilajı büyük oranda temizledi. Yalova'da bugüne kadar yapılan çalışmalarda bin 478 metreküp müsilaj temizlendi.

Çevre firmasının yetkilisi Rıfat Kaplan, kullandıkları atık toplama gemisinin 300 metreküp kapasiteli olduğunu söyledi. Kaplan, "Daha önce lisans alınmış bir gemi olduğu için hemen göreve başladık. Bugüne kadar 500-600 metreküp müsilajı sadece bu gemimizle topladık. Yüzde 99'a kadar kıyılarımızdaki müsilajı topladık. Bunları belediyeler ile kamu ve kuruluşlara ait vidanjörler aracılığıyla bertaraf tesislerine gönderiyoruz" dedi.

Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı
Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı
Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı
Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

Marmara'da hidrojen sülfür tehlikesi! Denizdeki canlı yaşamını yok edebilir
Marmara'da hidrojen sülfür tehlikesi! Denizdeki canlı yaşamını yok edebilir
Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görüldü
Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Bergen Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 07:27:19. #1.15#

title