Yalova'da 8 adrese eş zamanlı operasyon Yalova'da, polis tarafından 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da, polis tarafından 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, meskun mahalde silahla ateş etme olaylarını önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 26 kartuş, 38 fişek ele geçirildi.

Operasyonda evlerinde silah ve fişek ele geçirilen E.Y, T.İ. ve U.M. ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K ve E.C gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA