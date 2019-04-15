Yalova'da 7 Ton Karadeniz Yemeği 15 Dakikada Tükendi

Yalova'da Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 ton karalahana sarması, 3 ton karalahana çorbası ile 2 ton mısır ekmeği dağıtıldı. Karadeniz yemekleri 15 dakika içerisinde tükendi.

Turizm Haftası dolayısıyla Yalova'da kutlama programı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolü de katıldı. Yalova Valiliği, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rize Güneysu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Karadeniz'e mahsus yemeklerin dağıtımı da yapıldı. 2 ton karalahana sarması, 3 ton karalahana çorbası ile 2 ton mısır ekmeği dağıtılacağını duyan Yalovalılar uzun kuyruklar oluşturdular. İlk yemeği ise Yalova Valisi Muammer Erol dağıttı. Etkinlik hakkında bilgi veren Rize Güneysu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Metin Terzioğlu, "Yalova halkını Karadeniz yemeklerine alıştıracağız. Rize'nin yeşil yaylalarından geliyoruz. Burada Karadeniz'in coşkusu ile turizmi canlandırmak istiyoruz" dedi.

Karadeniz müzikleri eşliğinde protokol mensupları horon oynamayı da ihmal etmediler. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar kapsamında açılan mahalli yemekler standı ise 10 gün boyunca açık kalacak. - YALOVA

Kaynak: İHA