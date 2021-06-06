Yalova'da 7 köpek zehirlenerek telef edildi
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Yalova'da 7 köpek zehirlenerek telef edildi

İhlas Haber Ajansı / Emre Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da 7 köpek zehirlenerek telef edildi Yalova Çiftlikköy ilçesi 500 evler Mahallesinde 7 köpek kimliği belirlenemeyen kişilerce zehirlenerek telef edildi.

Yalova'da 7 köpek zehirlenerek telef edildi

YALOVA - Yalova Çiftlikköy ilçesi 500 evler Mahallesinde 7 köpek kimliği belirlenemeyen kişilerce zehirlenerek telef edildi.

Yalova'da 7 köpeğin zehirlenerek telef edilmesi 500 Evler muhtarı Ergün Tanrıkulu ve hayvanseverleri isyan ettirdi. Bu sabah yaşanan olayda durumu gören hayvan severler Jandarmaya ve Tarım İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen yetkililer hayvanlardan 6'sinini zehirli tavuk eti verilerek telef edildiğini, birine ise otomobilin çarptığı belirlendi. Köpeklerden 2'sinin sahibi olduğu öğrenilirken 5'inin ise sokak köpeği olduğu bildirildi.

Jandarmanın ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Yalova'da 7 köpek zehirlenerek telef edildi
Yalova'da 7 köpek zehirlenerek telef edildi
Yalova'da 7 köpek zehirlenerek telef edildi
Yalova'da 7 köpek zehirlenerek telef edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Kaya

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