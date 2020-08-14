Yalova'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
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Yalova'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00/21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

Yalova'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
14.08.2020 22:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:14

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00/21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

Korona virüs vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi." - YALOVA

Kaynak: İHA

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