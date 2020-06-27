Yalova'da 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki evde 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi.
27.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:16
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki evde 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Subaşı beldesinde kaçak içki yapıldığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: AA