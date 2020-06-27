Yalova'da 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi Yalova'nın Altınova ilçesinde iki evde 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde iki evde 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Subaşı beldesinde kaçak içki yapıldığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi. Kaynak: AA