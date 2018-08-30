Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında rock grubu Zakkum, konser verdi.



Çınarcık Belediyesince düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, kortej yürüyüşüyle başladı. Vali Akı Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşüne, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.



Konser öncesi konuşma yapan Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, göreve geldiği günden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

30 Ağustos'un özgürlüğün, bağımsızlığın ve zaferin ismi olduğunu belirten Kurt, "Ya istiklal ya ölüm deyip destan yazan Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Kurt'un konuşmasının ardından rock grubu Zakkum sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Zakkum'a, zaman zaman Çınarcıklılar eşlik etti.

Kutlama programı, havai fişek gösterileriyle sona erdi.