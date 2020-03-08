Yalova'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Yalova, Deprem, Güncel

Yalova'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

08.03.2020 08:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 08:20
Yalova'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen deprem Yalovalıları sokaklara döktü.


Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07: 21'de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova'da kuvvetli hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi. Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular. 17 Ağustos Marmara Depremi'ni de yaşayan Yalova'da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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