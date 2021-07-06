Yalova'da 22 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası alan şüpheli ormanlık alanda yakalandı
Yalova'da 22 ayrı suçtan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, saklandığı ormanlık alanda yakalandı.
Yalova'da 22 ayrı suçtan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, saklandığı ormanlık alanda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekipler, yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, 22 ayrı suçtan aranan ve 27 yıl kesinleşmiş cezası bulunan H.L'nin Çiftlikköy ilçesindeki ormanlık alanda saklandığı bilgisine ulaştı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda düzenlenen operasyonda, H.L. gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız