"Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı" - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, "Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 855 milyon 685 bin dolar oldu.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, " Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 855 milyon 685 bin dolar oldu. İhracatın 757 milyon 184 bin dolarını tersaneler gerçekleştirdi" dedi.

Yalova'nın en çok ihracat yapan iller arasında 24. sırada yer aldığını ifade eden Becan, " Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 855 milyon 685 bin dolar oldu. İhracatın 757 milyon 184 bin dolarını tersaneler gerçekleştirdi. Yalova'da en yüksek ihracat rakamına 219 milyon 898 bin dolar ile kasım ayında ulaşıldı. En düşük ihracatın olduğu ay ise 4 milyon 136 bin dolar ile ocak ayı oldu. Kentteki ihracatın aslan payını gemi ve yat sektörü aldı" diye konuştu. - YALOVA

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı

DolarTL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 13,89'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,89'dan işlem görüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title