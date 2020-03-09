Yalova'da, 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi Köprüsü, Polis, Güncel

Yalova'da, 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi

YALOVA Osmangazi Köprüsü'nde polis ekiplerince trafik uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 215 koli içinde bulunan toplam 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi.

09.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:51
Yalova'da, 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi

YALOVA Osmangazi Köprüsü'nde polis ekiplerince trafik uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 215 koli içinde bulunan toplam 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü'nde yaptıkları trafik denetlemesinde, durumundan şüphelendikleri 41 ADF 536 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 215 koli içinde, sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenilen 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen bandrolsüz malzemelere polis ekiplerince el konulurken, sürücü N.K., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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