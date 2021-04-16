Yalova'da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı
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Yalova'da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı

Yalova'da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, pandemi sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Yalova'da 170 milyon 314 bin TL yardım yapıldığını kaydetti.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, pandemi sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Yalova'da 170 milyon 314 bin TL yardım yapıldığını kaydetti.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yalovamızda Pandemi döneminde sosyal devlet anlayışı ile Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Hükümetimizin yaptığı sosyal yardımlar toplamı 170,314,931 TL olmuştur" dedi.

Bağatar, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 1. fazda 3 bin 376 kişiye 3 bin 376, 2. fazda 6 bin 673 kişiye 6 bin 673, 3. fazda 6 bin 393 kişiye 6 bin 117 lira yardımda bulunulduğunu kaydetti.

Bağatar, kısa çalışma ödeneğinden 11 bin 248 kişinin yararlandığını belirterek şunları söyledi:

"Yalova'da kısa çalışma ödeneği için 83 milyon 414 bin 787 TL destekte bulunuldu. öte yandan 10 bin 316 kişiye toplam 35 milyon 318 bin 758 TL nakli ücret desteği verildi. Yalova'da işsizlik ödeneğinden 3 bin 481 kişi yararlandı. işsizlik ödeneği için 17 milyon 474 bin 215 TL harcandı. Hükümetimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında normalleşme desteği de sağladı. normalleşme desteğinden 9 bin 33 kişi faydalanırken 11 milyon 548 bin 171 TL normalleşme desteği verildi. bunlarla birlikte ilimizde sosyal koruma kapsamında toplam 170 milyon 314 bin 931 TL destek sağlandı." - YALOVA

Yalova'da 170 milyon TL pandemi yardımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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