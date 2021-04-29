YALOVA'DA 17 GÜNLÜK TAM KAPANMANIN İLK DAKİKALARINDA İLK CEZA KESİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlere başlarken, yasağın ilk dakikalarında izin belgesi bulunmayan bir kişiye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı saat 19.00'dan itibaren başladı. Yalova'nın önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, yasağa rağmen açık olan işletmelere uyarılarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara da izin belgesi sordu.

YASAĞIN İLK DAKİKALARINDA İLK CEZA YAZILDI

Yasağa rağmen sokağa çıkan Hülya. T.(43) polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını hatırlatıp, izin belgesi sorduğu Hülya T. izin belgesi olmadığını ancak evine gittiğini belirtti. Hülya T.?ye yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı