Yalova'da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi
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Yalova'da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Yalova'da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yalova'da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi

YALOVA - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj temizlik çalışmaları devam ediyor. Yalova'da temizlik kapsamında bugün 169 metreküp deniz salyası toplandı.

Yalova'da Marmara Denizi eylem planı çerçevesinde müsilaj temizlik çalışması devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bugün Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı'nda çalışma başlatıldı. Barınak çevresinde yapılan çalışmada 20 metreküp müsilaj temizlendi. Bunun yanı sıra Yalova kıyılarında gemiyle 80 metreküp, Aksa Fabrikası açıklarında 14 metreküp, Taşkörpü Belediyesi tarafından ise 55 metreküp müsilaj toplandı.

Bugün toplam 169 metreküp temizlenen Yalova'da, çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Yalova'da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi
Yalova'da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi
Yalova'da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi
Yalova'da 169 metreküp müsilaj denizlerden temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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