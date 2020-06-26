Yalova'da 1500 litre etil alkol ele geçirildi Yalova'da şüphe üzerine durdurulan minibüste 1500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Yalova'da şüphe üzerine durdurulan minibüste 1500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Çiftlikköy ilçesinde şüphe üzerine M.Ş. (33) yönetimindeki plakası belirtilmeyen kapalı kasa minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada, 1 litrelik şişeler halinde 1500 adet kaçak etil alkol ele geçirildi.

Olay ile ilgili alkol ve araca el konulurken, araç sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı.

Sürücünün işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA