Yalova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri Yalova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yalova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda organize edilen program, Termal ilçesinde İl Özel İdaresince yeniden yaptırılan Akköy Şehitliği'nde başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik tekrar ziyarete açıldı.

Vali Muammer Erol ile beraberindeki Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve daire müdürleri, açılış sonrası 1921 yılında Akköy'de Rum ve Ermeni çeteleri tarafından kurşuna dizilen 60 şehidin anısına inşa edilen şehitliği gezdi.

Program, Cevdet Aydın Parkı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisinin izlenime sunulması ve "15 Temmuz Anı Defteri"nin konulmasıyla devam etti.

Ayrıca, Raif Dinçkök Kültür Merkezinde Yalova Üniversitesi Rektörlüğünce "15 Temmuz" konulu panel gerçekleştirildi.

Kaynak: AA