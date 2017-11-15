Yalova'da 14 Genç Çiftçiye 518 Koyun Dağıtıldı

2017 yılı 30 bin lira hibe destekli Genç Çiftçi Projesi kapsamında Küçükbaş Hayvancılık Projesinden yararlanmaya hak kazanan 16 çiftçiden 14' ünün TİGEM tarafından Romanya'dan getirilen Merinos ırkı koyunları dağıtıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında 30 bin TL destekli 2017 yılı Genç Çiftçi Projesi"ne yönelik, Yalova'da Küçükbaş Hayvancılık projesinden yararlanmaya hak kazanan 14 genç çiftçiye 420 bin lira değerinde toplam 518 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.



Proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Romanya'dan getirilen ve Kırklareli Lüleburgaz Türkgeldi Tarım İşletmesinde karantina süreleri dolduktan sonra ilimize gönderilen merinos ırkı küçükbaş hayvanların dağıtımına İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar ile Çınarcık'taki dağıtımına Vali Yardımcısı ve Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi da katıldı. İl Müdürü Suat Parıldar dağıtılan küçükbaş hayvanların Yalova Hayvancılığını geliştirme konusunda önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade ederek hayvanların genç çiftçilere ve Yalova'ya hayırlı olmasını diledi.



Projeden yararlanmaya hak kazanan Çiftlikköye bağlı Kılıç ve Laledere köylerinden 2 genç çiftçinin küçükbaş hayvanları ise önümüzdeki günlerde teslim edilecek. - YALOVA