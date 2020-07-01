Yalova'da 136 kişiye maske cezası Dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrasında Türkiye'de birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrasında Türkiye'de birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu iller arasında Yalova da bulunuyor. Yalova'da yasağın başladığı ilk günden bu zamana kadar 136 kişiye toplamda 122 bin TL'lik ceza kesildi.

Ülke genelinde başta maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak vakaların artması önlenmeye çalışılıyor. Bu nedenle birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Yalova da maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller arasında bulunuyor. Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bilindiği üzere maske takmayı zorunlu kılmış, cezasını ise 900 TL olarak belirlemişti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti. Bakanlık genelgesi doğrultusunda 22 Haziran'dan itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlanmıştı.

136 kişi ceza yedi

Covid-19 ile mücadele kapsamında kentin birçok noktası ile en işlek caddeleri olan Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi ve Cengiz Koçal Caddesi'nde polis ve bekçiler tarafından maske kontrolleri sürdürülüyor. Ekipler, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayanlara, polis ve jandarma ekipleri tarafından idari para cezası uygulanıyor. Ekiplerce, yasağın başladığı ilk günden bugüne Yalova'da 136 kişiye toplamda 122 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Ekipler maske denetimlerini kent genelinde aralıksız sürdürüyor.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada virüsten en büyük korunma yöntemlerinin başında gelen maske kullanımına, sosyal mesafe kuralına uyulmasına ve temizlik konusunda gerekli hassasiyetin vatandaşlarca gösterilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA