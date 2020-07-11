Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından darp iddiasına ilişkin açıklama
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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından darp iddiasına ilişkin açıklama

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Çınarcık ilçesinde bir kadının şort giydiği için darbedildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından darp iddiasına ilişkin açıklama
11.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:43

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Çınarcık ilçesinde bir kadının şort giydiği için darbedildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında Çınarcık'a bağlı Koru beldesinde B.N.A'nın şort giydiği gerekçesiyle H.A. tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili farklı yorumlarda bulunulduğu belirtildi.

B.N.A'nın şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olarak soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Yalova Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli

H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Müşteki B.N.A, sağlık durumuyla ilgili kati rapor

alması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir.

Ayrıca H.A'nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe

bulunduğundan alınacak raporun sonucuna göre şüpheli hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik

tedbirlerine hükmedilmesi için ilgili mahkemeden talepte bulunulacaktır.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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