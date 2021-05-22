Yalova Çiftlikköy'deki hazine arazisi 8 milyon 620 bin liraya satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çiftlikköy Küçük Sanayi Sitesi yanında bulunan 7 bin 746,33 metrekare yüzölçümlü hazine arazisinin satışını gerçekleştirdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çiftlikköy Küçük Sanayi Sitesi yanında bulunan 7 bin 746,33 metrekare yüzölçümlü hazine arazisinin satışını gerçekleştirdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki özelleştirme kapsam ve programında bulunan arazinin ihalesinin gerçekleştirdi. İhale sonucu taşınmaz 8 milyon 620 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı daha önce aynı yerin 2 kere daha satışını yapmıştı. İhaleyi kazanan kişilerin ise teminatlarını yakarak araziyi almaktan vazgeçtiği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı