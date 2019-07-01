YALOVA Cezaevi firarisi yankesicilik yaparken yakalandı

Cezaevi firarisi yankesicilik yaparken yakalandı

Yalova'da aranan cezaevi firarisi Ekrem K. (40), dolmuşlarda yankesicilik yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yalova Emniyeti Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile yankesicilik ve hırsızlık suçlamalarıyla girdiği cezaevinden firar eden Ekrem K. (40) isimli firariyi yine aynı yöntemle hırsızlık yaparken yakaladı. Dolmuşların kalabalık olmasından istifade eden zanlının, yaşlılara yer verme bahanesiyle elinde tuttuğu montunu da kullanarak vatandaşların ceplerini arakladığı ortaya çıktı. Birçok dolmuştan vatandaşların parasını gasp eden adamın hırsızlık anı dolmuşların güvenlik kameralarına da yansıdı. Cezaevi firarisi, emniyetteki sorgulamasının ardından Yalova Adliyesi'nde çıkartıldı.

Görüntü Bilgisi

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-Dolmuşların güvenlik kamerası

-Zanlının adliyeye çıkartılması

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Haber-Görüntüİsmail ÖZTÜRKYALOVA,DHA

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA