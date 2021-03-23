Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
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Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü

23.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:28

Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştüYALOVA-Bursa karayolu üzerinde bir TIR'ın açılan damperi yön tabelalarına çarptı.

Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü

YALOVA-Bursa karayolu üzerinde bir TIR'ın açılan damperi yön tabelalarına çarptı. Tabelalar, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrilirken, karayolunun Bursa istikameti bir süreliğe trafiğe kapandı.

Kaza, Yalova-Bursa karayolu üzeri Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul'dan Bursa yönüne gitmekte olan TIR'ın, açılan damperi yol üzerinde bulunan yön tabelalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte yön tabelaları yere düştü. O sırada yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrilen tabelalar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı veya can kaybının olmadığı kaza sonrası, Yalova-Bursa yolu Bursa istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, sağanak altında ekiplerin yön tabelalarını kaldırmalarıyla trafik, yarım saat sonra kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü
Yalova-Bursa karayolunda TIR'ın damperinin çarptığı tabelalar otomobil üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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