Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı - Haberler
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Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı

Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova-Bursa kara yolunda kayan tırın dorsesinin yolu kapatması yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu.

YALOVA (İHA) - Yalova- Bursa kara yolunda kayan tırın dorsesinin yolu kapatması yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolunun Soğucak köyü mevkiinde, Yalova istikametinde kayan tırın dorsesi yolu kapadı. Kar yağışı sebebiyle sürüşün zorlaştığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen çekicilerle tır yoldan kaldırıldı ve bir saat sonra trafik yeniden normal haline geldi. - YALOVA

Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı

Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı

Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı

Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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