Yalova Beşik Gibi Sallanıyor

Yalova'da dün meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından artçılar durmak bilmiyor. Yalova'da bugün de 6 sarsıntı daha yaşandı.

Yalova sarsılmaya devam ediyor. Perşembe günü merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bir çok artçı sarsıntı daha meydana gelmişti. Sarsıntılar bugün de kesilmedi. Yalova'da büyüklükleri 1.3 ile 1.7 arasında olan 6 sarsıntı daha yaşandı. Yalova'da yaşanan sarsıntılar ise şu şekilde kayda geçti:

Çınarcık Esenköy: 1.3, Armutlu açıkları Marmara Denizi: 1.7, Armutlu Mecidiye 1.5, Çınarcık Esenköy: 1.2, Armutlu: 1.6, Çınarcık: 1.6 - YALOVA

Kaynak: İHA