YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALE

YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALEYalova'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangına, Yalova Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından anında müdahale edildi.

YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Yalova'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangına, Yalova Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından anında müdahale edildi. Bölgeye itfaiye araçları, soğutma tankerleri ve çok sayıda personel sevk edildi. Yalova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün drone ile bölgede görüntüleme yapan ekipler, yangının büyümesine ve yayılmasına engel olarak, kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldılar. Yalova Belediyesi İtfaiye Ekipleri, sabahın erken saatlerine kadar alanda soğutma çalışması gerçekleştirdiler. Yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre