YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALE

YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALE
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALEYalova'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangına, Yalova Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından anında müdahale edildi.

YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Yalova'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangına, Yalova Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından anında müdahale edildi. Bölgeye itfaiye araçları, soğutma tankerleri ve çok sayıda personel sevk edildi. Yalova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün drone ile bölgede görüntüleme yapan ekipler, yangının büyümesine ve yayılmasına engel olarak, kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldılar. Yalova Belediyesi İtfaiye Ekipleri, sabahın erken saatlerine kadar alanda soğutma çalışması gerçekleştirdiler. Yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Murat Boz Merve Boluğur Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Enner Valencia Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YALOVA BELEDİYESİNDEN YANGINA ANINDA MÜDAHALE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:40:36. #1.15#

title