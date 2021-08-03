YALOVA BELEDİYESİNDEN VATANDAŞLARA KÜLTÜREL VE SOSYAL GEZİ
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YALOVA BELEDİYESİNDEN VATANDAŞLARA KÜLTÜREL VE SOSYAL GEZİ

YALOVA BELEDİYESİNDEN VATANDAŞLARA KÜLTÜREL VE SOSYAL GEZİ
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YALOVA BELEDİYESİNDEN VATANDAŞLARA KÜLTÜREL VE SOSYAL GEZİYalova Belediyesi tarafından vatandaşlar için düzenlenen sosyal ve kültürel gezilerin ilki Bursa'da gerçekleştirildi.

YALOVA BELEDİYESİNDEN VATANDAŞLARA KÜLTÜREL VE SOSYAL GEZİ

Yalova Belediyesi tarafından vatandaşlar için düzenlenen sosyal ve kültürel gezilerin ilki Bursa'da gerçekleştirildi. Ulu ile Yeşil Cami, Osmangazi, Orhangazi, Emir Sultan ve Yeşil Türbeleri Yalovalı vatandaşlar tarafından gezildi. Bursa'da gerçekleşen gezide son olarak Tophane ve Soğanlı Botanik Park'ı ziyaret edildi. Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ilki gerçekleştirilen gezinin önümüzdeki günlerde ikincisiyle devam edeceğini bildirdi. Yapılacak olan gezilerle vatandaşlarımızın ülkemizin tarihi ve sosyal değerlerini tanımaları amaçlanıyor. İlerleyen zamanda yapılacak olan turlar için vatandaşlara duyurular yapılacak. Kültürel ve sosyal anlamda düzenlenen ilk gezi için vatandaşlar, Yalova Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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