Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında tutuklu başkan yardımcısı tahliye edildi

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 3 tutuklu sanık, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından tutuksuz yargılanan Vefa Salman duruşmayı dışarıdan takip etti. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tutuklu sanık Bekir B. tarafından sunulan ses kaydının incelendiğini belirterek mahkemeye ulaşan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer alan bilgilerle ilgili sanıklara sorular yöneltti.

10 Şubat 2020 tarihinde hesabına yapılan ödemeyle ilgili soru üzerine sanık Halit Güleç, raporu incelemediğini beyan etti.

Tutuklu sanık Reşat E. ise 2009 yılında hesabına yapılan yüklü miktarda para aktarımının miras nedeniyle, kardeşine ait satılan dairelerin olduğunu savundu. Aynı parayı daha sonra annesinin hesabına aktardığını ileri sürdü.

MASAK raporlarının her şeyi anlattığını, diğer sanıkların anlayamamasına şaşırdığını aktaran sanık Bekir B. de bugüne kadar 23 milyon 500 bin lira civarında iş yaptığını ve tüm bunların da kayıt altında olduğunu söyledi.

Ödemelerde herhangi bir usulsüzlük olmadığını da ileri süren Bekir B, Reşat E'nin kendisini yanıltarak yapılan fazla ödemeleri aldığını iddia etti.

Reşat E'nin Halit Güleç tarafından müdür yetkileriyle donatıldığını da ileri süren Bekir B, Reşat E'nin belediye başkanından daha fazla maaş aldığını söyledi.

Söz alan tutuksuz yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın avukatı da yapılan usulsüzlüğün 2014 yılından öncede yapıldığını, Salman'ın bu usulsüzlüklerle bir bağlantısının olmadığının MASAK raporlarıyla da örtüştüğünü belirtti.

Salman'ın yurt dışı yasağının kaldırılmasını da talep eden sanık avukatı, dosyaya yazılı savunma vereceklerini de ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Belediye Başkan Yardımcısı Güleç ve Bekir B'nin tahliyesine, Reşat E'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Salman'la ilgili avukatının taleplerini reddeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Sayıştay raporlarının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

34 sanıklı davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişiden 15'i tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız