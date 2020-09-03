Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasıyla ilgili yargılamaya devam edildi Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, 18'i tutuklu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, 18'i tutuklu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ikinci gününde, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 18 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 16 tutuksuz sanık katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ayrı salonda yapılan duruşma, Yalova, Kocaeli ve Bursa'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edildi.

Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K, bir yılda 15 ile 20 bin arasında evrak imzaladığını belirterek, Reşat E'nin oynama yaptığı evrakları imzalamış olabileceğini ifade etti.

Kendisinin zimmete para geçirme olayıyla bir ilgisinin bulunmadığını ileri süren Ş.R.K, "Reşat yönetimden aldığı güçle müdür gibi davranıyordu. Müdür ben olmama rağmen Halit beyin ayarladığı ödemeleri geri çevirmem mümkün değildi." dedi.

Yönetimin aldığı karar nedeniyle bu şekilde hareket ettiklerini anlatan Ş.R.K, zimmet ile ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Müteahhit Bekir B'nin ayarladığı TC kimlik numaraları üzerinden usulsüz ödeme yapıldığı iddia edilen sanıklar ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını belirterek, tahliyelerini talep etti.

Usulsüz yapılan ödemelerin alınmasından sonra bırakıldığı belirtilen tur şirketinde çalışan S.G, Bekir B'nin bıraktığı paraları Reşat E'nin gelip aldığını söyledi.

Bekir B'nin evraklarını kullanarak ihalelere girdiği belirtilen şirketlerin yöneticileri ve çalışanlarına da söz veren mahkeme heyeti, bu kişilere, ihalelerin süreçleri ve alınan paralarla ilgili sorular yöneltti.

Duruşmada, Reşat E'nin, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförlerinin para transferlerine tanık oldukları söylediği çalışanlara söz verildi.

İddia edildiği gibi bir para transferine şahit olmadıklarını anlatan eski makam şoförlerinden biri dışında, diğerleri suçlamaları kabul etmedi.

Eski şoförün savunması nedeniyle gerginlik çıktı

Güleç'in bir süre şoförlüğünü yapan A.Ş.I'nın savunmasını yaparken sarf ettiği ifadeler nedeniyle salonda bir süre gerginlik yaşandı.

Mahkeme başkanının devreye girmesiyle savunmasına devam eden A.Ş.I, 2014 yılında şahit olduğu rüşvet olayı nedeniyle kendisine mobbing uygulandığını ileri sürdü.

Son olarak bilgisi olmamasına rağmen İtfaiye Müdürlüğüne sürüldüğünü belirten A.Ş.I, Güleç ile Vefa Salman'ın hayırsever bir kadın tarafından bağışlanan 15 bin lirayı aldıklarını iddia etti.

Ayrıca önemli bir ihale öncesi ihaleyi alan firma yetkilisinin Güleç'i makamında ziyaret ederek yüklü miktarda para bıraktığına şahit olduğunu ileri süren A.Ş.I, "20 bin lira parayı akşam Belediye Başkanı Salman'a kendi arabasında verdim. Şu an bu durum nedeniyle tehdit ediliyorum. Güleç'in abisi ve C.S. tarafından tehdit edildim. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulundum." dedi.

Zimmete para geçirilmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını ifade eden A.Ş.I, beratını talep etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bir dönem şoförlüğünü yapan E.A. ise savunmasında, emniyetteki ifadelerini baskı sonucunda verdiğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının ifadelerini tekrar okuması üzerine, Reşat E'den aldığı parayı Güleç'e verdiğini, Güleç'in verdiği zarfları ise Salman'ın eski gazetesi ile Yalova Hayat gazetesine bıraktığı ifadesini kabul etti.

Ancak gazetelere bıraktığı paranın Güleç'in şahsi reklamları için bırakmış olabileceği şeklinde değiştiren E.A, mahkeme başkanının ifadesindeki değişikliği sorması üzerine, "Güleç'e gönül koymuştum. O yüzden öyle konuşmuşum." dedi.

Sanık avukatlarının sorularının cevaplanmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA