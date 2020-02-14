Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı - Haberler

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı.

14.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:19
Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı.


Yalova tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Halit Güleç'in sekreteri B.T., şoförü B.E. ve bir şirketin muhasebecisi O.G., sabah saatlerinde Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Toplam 4 tutuklunun bulunduğu soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmişti. Mali İşler Müdürlüğü çalışanı Reşat E.'nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip il dışına çıkmasından sonra gözaltında alınan Yalova Belediye Başkanı Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sekreteri B.T. ve bir şirketin muhasebecisi O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler