Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında tahliye edilen şüpheli yeniden tutuklandı
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Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında tahliye edilen şüpheli yeniden tutuklandı

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tahliye edilen zanlı yeniden tutuklandı.

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında tahliye edilen şüpheli yeniden tutuklandı
16.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:12

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tahliye edilen zanlı yeniden tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla açılan soruşturmada tutuklanan eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri B.T, 2 hafta önce cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Savcılık, elde edilen yeni deliller ışığında B.T. hakkında ikinci kez gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan B.T, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilerce yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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