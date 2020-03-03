Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı
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Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

Yalova Belediyesinde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 10 kişiden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.

03.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:39
Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

Belediyesinde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 10 kişiden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.


Yalova koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan K.B., E.Ö., B.B., S.Ç. ve C.D. Yalova Adliyesi'ne getirildi. Hakim karşısında bir kez daha ifade veren 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Belediyeden usulsüz olarak 4 milyon lira ödeme aldığı iddia edilen şüphelilerin haricinde gözaltında bulunan 5 kişinin daha Yalova Emniyetindeki sorgusu sürüyor.


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 9 kişi ise tutuklu bulunuyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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