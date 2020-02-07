Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirme" iddiası

07.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:36

Yalova Belediyesi, zimmetine para geçirdiği iddia edilen personeliyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve Mali Hizmetler Müdürünün açığa alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E. tarafından muhasebe kayıtlarında yapılan usulsüz işlemlerin tespiti sonrasında sürecin başladığı belirtildi.

Durumun kamuoyuna yansımasıyla asılsız bir takım iddiaların da gündeme geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 yılın üzerinde belediyemizde kadrolu işçi olarak aynı departmanda görev yapan R.E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı durum, tarafımızca tespit edildikten sonra Belediye Başkanlığınca gerekli tüm işlemler ivedilikle yapılmaya başlanmıştır. Durumun tam olarak tespiti ve adli mercilere aktarılması amacıyla ilk olarak idari soruşturma başlatılmış olup, konuyla ilgili Hukuk İşleri Müdürü muhakkik olarak tayin edilmiştir."

Yapılan incelemeler neticesinde Belediye Başkanlığı talimatıyla dün İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat edildiği anlatılan açıklamada, bugün de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Soruşturmanın daha sağlıklı ilerlemesi amacıyla Mali Hizmetler Müdürünün de açığa alındığına değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm bu işlemlerin yanı sıra kayıtların daha titiz ve kapsamlı incelenmesi için Yalova Valiliği-Yalova Defterdarlığından denetmen talep edilmiştir. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi ve Sayıştaydan denetçi talep edilmiştir. Olayın bundan sonraki süreci emniyet güçlerinin ve adli makamların kontrolünde devam edecektir. Personelin gerçekleştirdiği münferit olayda belediyemizi ve başkanlık makamını hedef gösteren mesnetsiz haber ve yorumlar içinde gerekli adli işlemlerin yapılacağını bildiririz."

Kaynak: AA