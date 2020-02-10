Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası
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Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı, sekreteri ve şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

10.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:20
Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı, sekreteri ve şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasına geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı H.G.'in makamına geçen ekipler, yapılan inceleme sonrasında H.G. ile birlikte sekreter ve şoförünü gözaltına aldı.

H.G., sekreter ve şoför, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası
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