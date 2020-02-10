Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası

10.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:56

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasına ilişkin, belediye yönetimini eleştirdi.

Bağatar, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, edindikleri bilgilere göre, sahte belgeler düzenlenerek paravan şirketler üzerinden para kaçırıldığını öne sürdü.

Belediye kayıtlarında bulunmamasına rağmen sahte belgelerle olmayan paraların tahsil edildiğini söyleyen Bağatar, "Olayın gerçekleştirilme şekli ve çalınan paranın büyüklüğüne bakıldığında organize şekilde gerçekleştiği açıkça belli olmaktadır." dedi.

Bağatar, zimmete para geçirme olayının yaklaşık 4 yıldır devam ettiğinin kamuoyunda konuşulduğunu dile getirdi.

"Demek oluyor ki becerisizlik had safhadadır. Kendi başkan yardımcılarına ve çalışanlarına söz geçiremeyen bir belediye kabul edilemez." ifadesini kullanan Bağatar, belediye yönetimini hemen şikayetçi olmamaları ve gece sabaha kadar belediyede toplantı yapmakla eleştirerek, şikayetçi olmak için ertesi günü beklemelerine anlam veremediklerini belirtti.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bağatar, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA