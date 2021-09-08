YALOVA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ KANTİNLERİ DENETLENDİ

YALOVA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ KANTİNLERİ DENETLENDİKontrollü normalleşme sürecinde okulların eğitim ve öğretime açılmasıyla kantinlerde hizmet vermeye başladı.

YALOVA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ KANTİNLERİ DENETLENDİ

Kontrollü normalleşme sürecinde okulların eğitim ve öğretime açılmasıyla kantinlerde hizmet vermeye başladı. Yapılan denetimlerde maske, hijyen belgesi ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, dezenfektan olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketi, sosyal mesafe ile masa aralıklarının uygunluklarının kontrolleri yapıldı. Öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla denetim gerçekleştiren ekipler, eksik görülen konularda kantin işletmecilerini uyarırken, kurallara uyan kantincilere ise teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre