Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde 2020 yılında 18 bin tonluk artış
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Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde 2020 yılında 18 bin tonluk artış

04.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:41
Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde 2020 yılında 18 bin tonluk artış

Yalova Belediyesi, 2020 yılında Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde stoklarla 18 bin ton yaş sebze ve meyve artışı olduğunu duyurdu.

Yalova Belediyesi, 2020 yılında Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde stoklarla 18 bin ton yaş sebze ve meyve artışı olduğunu duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, halden geçen sene 56 bin ton yaş sebze ve meyve çıkışı yapıldığı bildirildi.

Stoklarla bu rakamın 63 bin tona ulaştığı belirtilen açıklamada, 2019'da ise stoklarla 45 bin ton çıkış gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

24 esnafın yer aldığı halde en fazla çıkışın Aralık 2020'de 8 bin ton 551 kilogram ile yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 bin ton 551 kilogram çıkış yapılan aralık ayını, 6 bin ton 110 kilogram ile haziran ayı, 5 bin ton 739 kilogram ile ise temmuz ayı takip etti. En az çıkış yapılan ay ise 2 bin ton 247 kilogram ile şubat ayı olarak verilere işlendi. 2019 yılına göre 2020 yılında 10 bin tonu geçen bir artış yaşandı. Bu artışa 2020 yılında kayıtlarımıza geçirmiş olduğumuz yaş ve sebze stoklarımızı da eklersek 18 bin ton gibi bir artış yaşandı. Bununla beraber halimizde bulunan 60 tonluk elektronik kantarımızda hal içinden ve hal dışından gelen 5 bin 35 araç tartımı gerçekleşti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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