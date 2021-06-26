Yalova Belediyesi Uğur Okulları Arasında Protokol İmzalandı
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Yalova Belediyesi Uğur Okulları Arasında Protokol İmzalandı

Yalova Belediyesi Uğur Okulları Arasında Protokol İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ UĞUR OKULLARI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDIYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Uğur Okulları Yalova Kampüs Müdürü Mustafa Özen'in imzalamış olduğu protokolle Yalova Belediyesi Personellerinin eğitim gören çocukları yararlanacak.

YALOVA BELEDİYESİ UĞUR OKULLARI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Uğur Okulları Yalova Kampüs Müdürü Mustafa Özen'in imzalamış olduğu protokolle Yalova Belediyesi Personellerinin eğitim gören çocukları yararlanacak. İmzalanan protokol gereği indirimler % 10 üzerinden olup okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtlarında geçerli olacak.

Kaynak: Habermetre

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