YALOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN KURBAN PAZARI DENETLENİYOR
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YALOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN KURBAN PAZARI DENETLENİYOR

YALOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN KURBAN PAZARI DENETLENİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN KURBAN PAZARI DENETLENİYORKurban Bayramı öncesi Kurtköy'de bulunan kurban pazarında hareketlilik son günlerin yaklaşmasıyla birlikte başladı.

YALOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN KURBAN PAZARI DENETLENİYOR

Kurban Bayramı öncesi Kurtköy'de bulunan kurban pazarında hareketlilik son günlerin yaklaşmasıyla birlikte başladı. Ülkenin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası olan pazarda kurbanlık satışları devam ederken, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler ise denetleme faaliyetlerini arttırdı. Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Kurulan kurban pazarında veteriner hekimlerimiz yaptıkları denetimlerde hayvanların kurbana elverişli olup olmadıklarını ve yaş kontrolleri yapılıyorlar. Ayrıca hayvanların evrak kontrollerini de gerçekleştiriyorlar" dediler.

Kaynak: Habermetre

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