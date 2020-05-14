Yalova Belediyesi taksileri ücretsiz dezenfekte ediyor Yalova'da faaliyet yürüten taksiler, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Yalova'da faaliyet yürüten taksiler, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Yalova Belediyesi, tedbirler kapsamında taksilerin dezenfeksiyon işlemlerini Veteriner İşleri Müdürlüğünde hafta içi her gün 09.00-12.00 saatlerinde yapmaya başladı.

Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda Yalova'daki vatandaşlar için önemli bir hizmeti daha gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ferhatoğlu, "Vatandaşlarımız hijyen koşullarına uygun araçlara binmiş oluyor. Esnafımızdan da bu hizmetten dolayı olumlu geri dönüş alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA