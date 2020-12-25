Yalova Belediyesi su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı
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Yalova Belediyesi su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı

25.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:06
Yalova Belediyesi su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Bu yıl başta şehrimiz olmak üzere birçok kentimizde beklenen yağışların olmaması nedeniyle su sıkıntısı yaşanabilme olasılığı yüksektir.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Bu yıl başta şehrimiz olmak üzere birçok kentimizde beklenen yağışların olmaması nedeniyle su sıkıntısı yaşanabilme olasılığı yüksektir." dedi.

Tutuk, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, DSİ 13. Şube Müdürü Pelin Yalçın Balcı ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu ile Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajında inceleme bulundu.

Bu yıl beklenen yağışların olmaması nedeniyle su sıkıntısı yaşanabileceğini belirten Tutuk, suyun kullanıldığı her noktada tasarrufa gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuda alınacak basit yöntelmer bulunduğunu sözlerine ekleyen Tutuk, şöyle konuştu:

"Suyu kullandığımız her noktada tasarruflu olmalıyız. Alınacak basit önlemlerle tasarrufu arttırmalıyız. Yaşamımızın vazgeçilmezi olan suyu korumak için her birimiz üzerimize düşen görevi yapması gerekmektedir. Bu yıl başta şehrimiz olmak üzere birçok kentimizde beklenen yağışların olmaması nedeniyle su sıkıntısı yaşanabilme olasılığı yüksektir. İçme suyumuz ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'ndaki mevcut suyu, içinde bulunduğumuz şartlara göre uzun vadede en ekonomik şekilde nasıl kullanabileceğimizi görüşmek üzere DSİ 13. Şube Müdürü Pelin Yalçın Balcı ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu ile bir araya geldik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:19:52. #1.15#
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