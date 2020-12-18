Yalova Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara barınma hizmeti sunacak
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Yalova Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara barınma hizmeti sunacak

18.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:48
Yalova Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara barınma hizmeti sunacak

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin'in imzaladığı protokolle, şehirde sokakta yaşamlarını sürdürmek sorunda kalan vatandaşların barınma ihtiyaçları Yalova Belediyesi tarafından sağlanacak.

Tutuk, imza töreninde yaptığı konuşmada, kimsesiz vatandaşların bu zorlu süreçlerinde Yalova Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle sokakta kalan kimsesiz vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Tutuk, "Uygun sosyal hizmet modelinin sunulması hususunda iş birliği yapılacak. Yalova Belediyesi olarak imzaladığımız bu protokolle sokakta kalan vatandaşlarımıza sahip çıkacağız." diye konuştu.

Törende, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Belediye Meclis Üyesi Melahat Yalçın ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Afitab Küçük Özdemir de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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