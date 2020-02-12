Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama
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Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen Belediye Mali İşler Müdürü ile muhasebe elemanı tutuklandı.

12.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:05
Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama

'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen Belediye Mali İşler Müdürü ile muhasebe elemanı tutuklandı. Başkan YArdımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin sorgusu sürüyor


Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'de yakalanan muhasebe elemanı R.E, Mali İşler Müdürü Ş.R.K ve ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edilmişti.


Sanıklardan Mali İşler Müdürü Ş.R.K. ve R.E, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


Soruşturma kapsamında daha önce de bir müteahhit tutuklanmıştı. .


Öte yandan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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